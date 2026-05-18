تفاصيل أحدث سيارة SUV كهربائية لأوبل العالمية

كشفت أوبل عن خططها لإنتاج سيارة SUV كهربائية جديدة كليًا ضمن الفئة C في أوروبا، لتكون أول طراز مرتقب ضمن الشراكة الموسعة مع Leapmotor، في خطوة تعزز استراتيجية العلامة الألمانية للتحول الكهربائي.

الطراز الجديد سيتم تصميمه وتطويره بالكامل داخل مركز أوبل في روسلسهايم، بمشاركة فرق دولية من ألمانيا والصين، مع توقعات بتقليص فترة التطوير إلى أقل من عامين، على أن يبدأ طرحه في الأسواق بحلول عام 2028.

ومن المنتظر أن يعتمد على أحدث البنى الكهربائية وتقنيات البطاريات من Leapmotor، مع الحفاظ على بصمة أوبل الخاصة في التصميم، وضبط الشاسيه، وتجربة القيادة، وتقنيات الإضاءة والمقاعد.

ويجري تقييم إنتاج السيارة في مصنع سرقسطة الإسباني، إلى جانب طراز كورسا، ضمن شبكة الإنتاج الأوروبية التابعة لستيلانتس، بما يدعم كفاءة التصنيع وتسريع وتيرة الإطلاق.

ويمثل المشروع دفعة استراتيجية لأوبل لتوسيع تشكيلتها الكهربائية، حيث سيُطرح الطراز الجديد إلى جانب مجموعة الـSUV الحالية التي تضم Grandland وFrontera وMokka، بما يعزز حضور العلامة في واحدة من أكثر الفئات تنافسية في السوق الأوروبية.