حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، "مقطع فيديو قديم" لطالب داخل مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية الخاصة، التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، ظهر خلاله وهو يحتجز أحد المعلمين داخل الفصل، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين الأهالي ورواد السوشيال ميديا.

حقيقة الواقعة المتداولة

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن الواقعة ليست جديدة كما تم الترويج لها عبر صفحات فيسبوك، مؤكدًا أنها تعود إلى الفصل الدراسي الأول.

المدرسة احتوت الأزمة فور وقوعها

وأوضح المصدر أن إدارة المدرسة تعاملت مع الموقف بشكل فوري وقت حدوثه، وتم احتواء الأزمة داخل المدرسة دون وقوع أي تداعيات أو أزمات لاحقة.