الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

عملية دولية واسعة.. الإنتربول يطيح بمئات المتورطين في الاحتيال الإلكتروني

فرناس حفظي

أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول تفكيك شبكات احتيال إلكتروني واسعة النطاق استهدفت 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن عملية أمنية مشتركة حملت اسم “رامز”.


ووفق بيان صادر عن المنظمة، أسفرت العملية التي نُفذت بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026 عن تحديد هوية نحو 3867 ضحية لعمليات احتيال إلكتروني، إلى جانب توقيف 201 مشتبه بهم ورصد 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو 50 خادماً إلكترونياً استخدمت في الهجمات الرقمية.

وشملت التحقيقات عدة دول عربية، حيث ألقت السلطات الأردنية القبض على نحو 15 شخصًا متهمين بإدارة منصة تداول وهمية استدرجت ضحايا للاستثمار قبل الاستيلاء على أموالهم وإغلاق المنصة.

وفي قطر، تمكن المحققون من اكتشاف أجهزة كمبيوتر مخترقة كانت تُستخدم دون علم أصحابها في شن هجمات إلكترونية ونشر تهديدات رقمية.

وفي المغرب، فقد صادرت السلطات أجهزة إلكترونية وأقراصًا صلبة احتوت على بيانات مصرفية وبرامج مخصصة لعمليات التصيد والاحتيال الإلكتروني.

وأكد الإنتربول أن العملية شهدت تبادل نحو 8 آلاف معلومة استخباراتية بين الدول المشاركة، ما ساعد في تتبع الشبكات الإجرامية وتعطيل بنيتها الرقمية.

وتأتي هذه العملية في وقت تتزايد فيه التحذيرات العالمية من مخاطر الجرائم السيبرانية، بعدما قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي خسائر الجرائم الإلكترونية عالميًا بنحو 9.5 تريليون دولار سنويًا.

