ديمبيلي يخضع للعلاج قبل مواجهة آرسنال في نهائي دوري الأبطال

أكّد باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم أنّ مهاجمه الدولي أوصمان ديمبيلي يحتاج إلى علاج بسبب مشكلة في ربلة الساق اليمنى، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال الإنجليزي في 30 مايو.

وأوضح النادي الفرنسي في بيان أنّ الفائز بالكرة الذهبية استُبدل بعد نصف ساعة من اللعب خلال الخسارة أمام باريس أف سي 1-2 الأحد في الدوري المحلي، "كإجراء احترازي بعد شعوره بانزعاج في ربلة ساقه اليمنى".

وأضاف البيان: "سيخضع ديمبيلي للعلاج خلال الأيام المقبلة".

ولم يبدو اللاعب البالغ 29 عاماً متأثرا عند مغادرته أرض الملعب، كما صعد إلى حافلة الفريق بعد المباراة من دون أن يعرج.

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي للصحافيين الأحد: "أعتقد أنّ الأمر ناتج فقط عن الإرهاق".

وأضاف: "كانت نهاية الموسم معقّدة، لكن لدينا الآن أسبوعان للاستعداد لأكبر مباراة في تاريخنا".

وعانى ديمبيلي من انتكاسات بدنية عدة هذا الموسم، لا سيما في الفخذ وربلة الساق.

في المقابل، استأنف الظهير المغربي أشرف حكيمي التدريبات الفردية السبت بعد معاناته من مشكلة في الفخذ، كما فعل كل من الإكوادوري ويليان باتشو والبرتغالي نونو مينديش ولوكا شوفالييه، علما أن الثلاثة كانوا غير متاحين لمباراة الأحد أمام باريس أف سي.