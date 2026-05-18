لوسي لو: الانضمام إلى The Devil Wears Prada2 كان تجربة مليئة بالطاقة

"إنها إضافة أنيقة تناسب عالم Runway الشهير" هذا ما وصف به النقاد والجمهور الظهور الخاص الذي قدمته النجمة لوسي لو في فيلم The Devil Wears Prada 2 من خلال شخصية "ساشا بارنز" المرتبطة بعالم المال والموضة الفاخرة، وتدخل ضمن شبكة العلاقات الجديدة التي تحيط بالشخصية التي تقدمها إيميلي بلانت في الجزء الثاني، خاصة مع صعودها إلى منصب تنفيذي قوي في عالم الأزياء.

في البداية كان صناع الفيلم يتكتمون على تفاصيل دورها، حتي "لوسي لو" نفسها وصفت شخصيتها بأنها “غامضة”، وتمثل إضافة جديدة تمامًا على عالم الفيلم، وتحمل مسارًا دراميًا يشهد تطورًا وتحولًا خلال الأحداث، وأكدت "لو" أن مشاركتها جاءت ضمن إطار توسّع القصة وفتح مساحات جديدة لشخصيات مختلفة داخل بيئة صناعة الأزياء، وأشارت أن الفيلم يحمل الكثير من الصراعات الساخرة والكوميديا المرتبطة بعالم الموضة والإعلام الحديث.

كما وصفت العمل مع فريق العمل بأنه "حلم ممتع"، وأعربت لوسي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، ووصفت تجربتها داخل التصوير بأنها إيجابية ومليئة بالحيوية، خاصة مع وجود أسماء بارزة مثل ميريل ستريب وآن هاثاواي وإيميلي بلانت وستانلي توتشي، معتبرة أن العمل مع هذا الفريق كان تجربة مميزة على المستوى المهني.

كما أشادت بأجواء التصوير التي اتسمت بالتعاون بين فريق العمل القديم والجديد، مؤكدة أنها شعرت باندماج سريع داخل هذا العالم الذي يتميز بطابعه الخاص بين الدراما والموضة والعلاقات الإنسانية المعقدة، وتأتي مشاركة لوسي ليو لتضيف بعدًا جديدًا إلى الفيلم المنتظر، الذي يسعى إلى إعادة تقديم عالم الموضة بروح أكثر اتساعًا وحداثة، من خلال دمج شخصيات جديدة مع أيقونات الجزء الأول، في إطار يحافظ على هوية العمل الأصلية ويمنحه في الوقت نفسه مسارات سردية أكثر تنوعًا.

الفيلم يعرض حاليا في 25 دار عرض مصرية في مختلف المحافظات محققا ايرادات تجاوزت ال 11 مليون جنيه .. الفيلم من إخراج ديفيد فرانكل وتأليف ألين بروش ماكينا، المسؤولة عن نص الفيلم الأصلي المقتبس من رواية لورين وايزبرجر، وبطولة ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت وستانلي توتشي، وكينيث براناه، وسيمون آشلي، وجاستن ثيرو، ولوسي ليو، وباتريك برامال، وكاليب هيرون، وهيلين جاي شين، وبولين شالاميه، وبي. جاي. نوفاك، وكونراد ريكامورا، كما تعود ترايسي ثومز وتيبور فيلدمان، ومن إنتاج 20th Century Studios وSunswept Entertainment و Wendy Finerman Productions وتوزيع Diney Studios وUnited Motion Pictures .