نجاح فريق طبي بمستشفيات جامعة طنطا في إنقاذ فتاة ابتلعت دبوسا استقر بالرقبة والغدة الدرقية

نجح فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ فتاة ابتلعت دبوسًا استقر في منطقة شديدة الخطورة بالرقبة والغدة الدرقية.

وأوضحت الجامعة أن الحالة مثّلت تحديًا طبيًا معقدًا، بعدما فشلت محاولات سابقة لاستخراج الجسم الغريب باستخدام المناظير، قبل أن تكشف الفحوصات والأشعة المقطعية استقرار الدبوس بشكل جزئي داخل الفص الأيسر للغدة الدرقية.

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الدبوس بدقة عالية باستخدام تقنية التصوير بالأشعة (C-arm)، مع استئصال الفص الأيسر للغدة الدرقية، والحفاظ الكامل على الأحبال الصوتية والقصبة الهوائية والمريء دون حدوث أي مضاعفات، فيما تماثلت المريضة للشفاء وغادرت العناية المركزة بحالة مستقرة.

ويعكس هذا النجاح مستوى الكفاءة الطبية والتجهيزات الحديثة التي تتمتع بها مستشفيات جامعة طنطا، إلى جانب التكامل بين مختلف التخصصات الطبية في التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمرضى.