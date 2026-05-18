نائب: حضور عقيلة صالح الجلسة العامة للبرلمان يؤكد موقف مصر الثابت والداعم لليبيا

أكد النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (الشعب الجمهوري) بمجلس النواب ، أن حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي للجلسة العامة اليوم الإثنين، يؤكد مكانة مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولي.. قائلا : "إن كلمة رئيس النواب الليبي أكدت موقف مصر الثابت والداعم لقضايا الأمة العربية".

وأضاف النائب الطويل - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن زيارة المستشار عقيلة صالح لمقر مجلس النواب تعد الثانية ، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا والشعبين الشقيقين .. مشيرا إلى أن مصر وليبيا جمعهما المصير المشترك تاريخيا وجغرافيا.

وتابع : أن العلاقة بين مصر وليبيا لم تكن يومًا من الأيام مجرد علاقة حدود بين البلدين إنما علاقة عصب ودم وعمق استراتيجي كما أن أمن ليبيا جزء أصيل من الأمن القومي المصري والعربي..منوها بأن مصر تدعو دائما إلى وحدة ليبيا واستقرارها وتعمل على ذلك بكل الطرق والوسائل ؛ لما لذلك من انعكاسات على الواقع والوضع الليبي.

واعتبر أن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح هو الممثل الشرعي للشعب الليبي وصمام أمانه .. معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون والتنسيق البرلماني بين البلدين بما يعود بالنفع علىيهما.

وعن دور مصر في تحقيق المصالحة الوطنية الليبية .. قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب : إن مصر تدعم كافة الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية بما يضمن استعادة الاستقرار واستئصال جذور الإرهاب والفوضى وإعادة الدولة الوطنية.

وشدد النائب طارق الطويل على ضرورة أن يتوحد الشعب الليبي من أجل بناء دولته ومؤسساته.. مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والتواصل مع الأشقاء في ليبيا.