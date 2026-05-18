من التداول الورقي إلى الإدارة الإلكترونية.. تفاصيل جديدة للتحول الرقمي بقطاع الطيران

تشهد الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدنى تحولاً مؤسسياً واسع النطاق مع بدء التطبيق الكامل لمنظومة التحول الرقمي وإدارة المستندات إلكترونياً، إيذاناً بالانتقال من نموذج التداول الورقي التقليدي إلى بيئة عمل رقمية متكاملة، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لافتتاح مطار القاهرة الدولي.

يعتمد التحول الجديد على منصة متخصصة لإدارة المحتوى المؤسسي، تتيح تسجيل المكاتبات وتتبع الإجراءات إلكترونياً، بما يسرّع دورة العمل ويقلل زمن إنجاز المعاملات. كما تم تفعيل البريد الإلكتروني الرسمي كقناة أساسية لتداول المخاطبات الداخلية، إلى جانب تشغيل نظام مالي متكامل يربط الجوانب التشغيلية بالبيانات المحاسبية في إطار موحد.

ويؤكد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا التحول جاء بعد تحديث شامل للبنية التحتية التكنولوجية، شمل إنشاء شبكة موحدة بين الإدارات، وتوفير أجهزة حاسب آلي حديثة للعاملين، وتنفيذ برامج تدريبية لضمان كفاءة استخدام الأنظمة الجديدة.

ويضيف أن إيقاف التداول الورقي كوسيلة أساسية للعمل يمثل خطوة مفصلية في تطوير الأداء المؤسسي، مع الإبقاء على استخدام محدود للمستندات الورقية وفق ضوابط محددة.

ويمثل هذا التحول نقلة نوعية في إدارة العمل داخل قطاع المطارات، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء ويواكب متطلبات التطوير الرقمي في قطاع الطيران المدني.