احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

حذّرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري من بعض أساليب الغش التي يلجأ إليها بعض تجار الأضاحي قبل عيد الأضحى، مؤكدة أهمية التأكد من سلامة الأضحية ومصدرها قبل الشراء حفاظًا على صحة المواطنين وجودة اللحوم.

طرق غش لزيادة وزن الأضحية

وكشفت سماح نوح، خلال منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن بعض التجار يضيفون كميات كبيرة من الملح إلى العلف أو مياه الشرب الخاصة بالحيوان، ما يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم وانتفاخ الأضحية لتبدو أكبر من وزنها الحقيقي.

إخفاء العمر الحقيقي للحيوان

وأشارت إلى أن بعض البائعين قد يلجؤون إلى برد الأسنان والقرون بهدف إخفاء العمر الحقيقي للأضحية وخداع المشترين، مؤكدة ضرورة فحص الحيوان جيدًا قبل اتخاذ قرار الشراء

