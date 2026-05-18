أحمد موسى يثني على كلمة رئيس مجلس النواب الليبي عن مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، تحدث اليوم في مجلس النواب عن قوة العلاقات المصرية الليبية، موضحا أن الروابط التاريخية بين مصر وليبيا لا انفصال لها.

وأثنى موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، على كلمة صالح اليوم في مجلس النواب، أن المستشار صالح قال:

مصر قدمت كثيراً للشأن الليبى، سواء فى عام 2011، حيث وقفت مصر مع الشعب الليبى وأسهمت فى حماية الحدود الشرقية وساعدت الشعب الليبى،.

كما قدمت مصر كافة أشكال الدعم منذ البداية، واصطفت فى مواجهة الجماعات الإرهابية، ولا ننسى المساعدات الإنسانية التى قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محنة درنة وحجم المساعدات الطبية التى قدمت للشعب الليبى فى هذا الوقت.