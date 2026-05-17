سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد استقراراً في الأسواق، حيث تلقى اقبالاً كبيرا ممن يرغب في استثمار مبلغ مالي في الذهب، خاصة السبيكة وزن 5 جرام والسبيكة وزن 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولا و انتشاراً.

ويستعرض معكم موقع صدى البلد أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد 17 مايو خلال التعاملات المسائية وجاءت كالتالي..

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 793786.00 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 396993.00 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 246994.95 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 79448.60 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 39739.30 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 19932.15 جنيه.



سعر الجنيه الذهب اليوم

55200 جنيه للبيع.

و54800 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

7885 جنيه للبيع.

7828 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

7228 جنيه للبيع.

7176 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

6900 جنيهًا للبيع.

6850 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

5915 جنيه للبيع.

5871 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

4566.75 جنيه للبيع.

4533.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

3914.25 جنيه للبيع

3885.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

2935.75 جنيه للبيع.

2914.25 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

4540.9 دولار للبيع.

و4539.37 دولار للشراء.

مفارقة تسعيرية عالمية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الأسواق العالمية تمر بـ”مفارقة اقتصادية حقيقية”، موضحًا أن البيانات الأمريكية القوية بشكل غير داعم للذهب ساهمت في استمرار الضغط على الأسعار.

وأضاف أن التضخم المرتفع وقوة سوق العمل في الولايات المتحدة تعوق توجه الفيدرالي لخفض الفائدة، ما يدعم قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، وبالتالي الضغط على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

تراجع عالمي حاد

وأشار إمبابي إلى أن الذهب عالميًا تعرض لهبوط قوي من مستوى 4703 دولارات إلى 4540 دولارًا خلال أيام، نتيجة قوة الدولار وارتفاع العوائد الأمريكية، مؤكدًا أن هذه العوامل دفعت المستثمرين لتقليص مراكزهم في المعدن النفيس.

وأوضح أن الأسواق تعيد تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية وسط انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدة.

فجوة تسعيرية محلية

وأكد أن السوق المصرية تشهد حالة “ترقب وهدوء”، مع محدودية حركة التداول وتراجع وتيرة تحديثات الأسعار، ما يعكس ضعف الطلب المحلي نسبيًا.

وأضاف أن حساب السعر العادل للذهب يظهر فجوة تسعيرية بين السعر المحلي والعالمي، رغم أن ضعف الجنيه كان يفترض أن يدعم الأسعار بشكل أكبر.



تأثير الدولار والفائدة



وأوضح إمبابي أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى 53.36 جنيه ساهم في دعم محدود للأسعار محليًا، لكنه لم يعوض الانهيار العالمي للأوقية.

وأشار إلى أن استمرار قوة الدولار وارتفاع الفائدة الأمريكية يقلصان جاذبية الذهب، مؤكدًا أن الاتجاه قصير الأجل ما زال يميل للهبوط.



عوامل جيوسياسية



ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية لم تعد تقدم الدعم التقليدي للذهب كما في السابق، في ظل تركيز الأسواق على التضخم والسياسة النقدية.

وأضاف أن أي تهدئة في مناطق الصراع أو تحسن في أسواق الطاقة يقلل من الضغوط التضخمية ويدعم قوة الدولار.



نظرة مستقبلية حذرة



واختتم إمبابي تصريحاته بأن السوق ستظل مرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي وسعر الصرف محليًا، مع استمرار حالة الحذر والترقب لحين وضوح اتجاهات السياسة النقدية العالمية، مشيرًا إلى أن العوامل طويلة الأجل مثل مشتريات البنوك المركزية ما زالت داعمة للذهب على المدى البعيد.