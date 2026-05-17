انخفاض سعر الذهب في مصر.. الحق اشتري

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق المحلية وأسعار البيع والشراء.

ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الادخار والحفاظ على قيمة المدخرات، أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب، خاصة في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,855 جنيه 7,800 جنيه

عيار 21 6,875 جنيه 6,825 جنيه

عيار 18 5,895 جنيه 5,850 جنيه

عيار 14 4,585 جنيه 4,550 جنيه

الجنيه الذهب 55,000 جنيه 54,600 جنيه

الأونصة بالجنيه 244,385 جنيه 242,605 جنيه

الأونصة بالدولار 4,537.82 دولار

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في السوق المحلية نحو 6,875 جنيه للبيع و6,825 جنيه للشراء، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتحركات أسعار المعدن الأصفر، خاصة مع التغيرات المتلاحقة في الأسواق العالمية.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في مصر، نظرا لاعتماده بشكل كبير في المشغولات الذهبية وعمليات الشراء بغرض الادخار والاستثمار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع معدلات الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة الأسواق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع قيمته في الأسواق العالمية.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على قرارات المستثمرين الذين يلجأون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، الأمر الذي يبقيه تحت متابعة مستمرة من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.