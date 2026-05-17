فتحي سند: ضياع حلم الكونفدرالية ليس عدم توفيق إنما فشل ذريع وكابوس مريع

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي خسارة الزمالك لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة ،عبر حسابة الشخصي بموقع فيسبوك.

و كتب فتحي سند : ضياع حلم الكونفدرالية ليس عدم توفيق ..وانما فشل ذريع وكابوس مريع ..صدمة 16 مايو 2026 هى الاكبر فى تاريخ الزمالك ..وهذه هى الاسباب !

وتلقى الزمالك صدمة قاسية بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح في نهائي درامي أقيم على ستاد القاهرة الدولي ليخسر الفريق الأبيض بطولة كانت الجماهير ترى أنها الأقرب لخزائن النادي هذا الموسم.

ورغم نجاح الزمالك في الفوز إيابًا بهدف دون رد معوضًا خسارة الذهاب بالنتيجة ذاتها في الجزائر فإن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري بنتيجة 8-7 لتتحول ليلة الحلم الأبيض إلى واحدة من أكثر الليالي صعوبة داخل القلعة البيضاء سواء على المستوى الفني أو الإداري أو الجماهيري.