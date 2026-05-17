وظائف خالية براتب 25 ألف جنيه.. قدم الآن شروط سهلة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل عن فتح باب التقديم لشغل مجموعة من الوظائف الفنية والعمالية للعمل بمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في إطار توفير فرص عمل جديدة للشباب ودعم احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة المؤهلة.

التخصصات المطلوبة بمشروع الضبعة

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل عددا من التخصصات الفنية والعمالية المطلوبة للعمل بالمشروع، وجاءت كالتالي:

1500 فرصة عمل لوظيفة حداد

500 فرصة عمل لوظيفة نجار

200 فرصة لفني شدات معدنية، براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

200 فرصة لوظيفة حجار

100 فرصة لمساعد نجار، براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه

100 فرصة لمساعد حداد

مزايا العمل بالمشروع

وأكدت الوزارة أن المشروع يوفر عددا من المزايا للعاملين المقبولين، تشمل توفير سكن للمغتربين، ووسائل انتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى تقديم 3 وجبات يوميا، إلى جانب صرف حوافز شهرية ومكافآت مرتبطة بمعدلات الإنتاج.

طريقة التقديم على الوظائف

وأتاحت الوزارة التقديم للراغبين من خلال الاستمارة الإلكترونية عبر الرابط التالي:

رابط التقديم على وظائف مشروع الضبعة

كما يمكن الاستفسار والتواصل عبر الأرقام التالية:

01553700906 – 01271817923

وظيفة مصمم جرافيك بالقاهرة

وفي سياق متصل، أعلنت بنك الكساء المصري عن توافر فرصة عمل لمصمم جرافيك بمنطقة المقطم بالقاهرة، بشرط امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وأوضحت المؤسسة أن السن المطلوب يتراوح بين 23 و30 عاما، مشيرة إلى أن الوظيفة متاحة أيضا لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية البسيطة، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 10 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظيفة مدير موارد بشرية بالجيزة

كما أعلنت ناو دليفري بمنطقة النزهة في الجيزة عن حاجتها لتعيين مدير موارد بشرية للذكور، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة السن المطلوب حتى 30 عاما، بينما يتراوح الراتب الشهري بين 15 ألفا و25 ألف جنيه.

مزايا الوظائف المتاحة

تشمل المزايا المقدمة في عدد من الوظائف احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب بدل مواصلات وسكن للمغتربين في بعض الوظائف.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود الحكومة لتعزيز سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب في مختلف التخصصات، بما يسهم في دعم مستويات المعيشة وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة المدربة والمؤهلة.