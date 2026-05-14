مياه أسيوط تعلن عن نتائج فحص طلبات المتقدمين لوظيفة «أخصائي نظم معلومات»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انتهاء فحص الطلبات المقدمة لشغل وظيفة «أخصائي نظم معلومات» بنظام التعاقد، ضمن المسابقة رقم (1) لسنة 2026م بمحافظة أسيوط، والتي سبق الإعلان عنهـا بتاريخ 25 مارس 2026م بالموقع الالكترونـى للشركة والصفحه الرسمية للشركة على “فيس بوك”.

وأكدت الشركة أنه يتم إعلان أسماء المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، مع توضيح أسباب عدم القبول وفقًا للضوابط والمعايير المحددة بإعلان المسابقة، وذلك في إطار تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الإختبار التحريري والعملي والمقابلة الشخصية للمنطبق عليهم الشروط على الموقع الألكترونى www.ascww.org والصفحة الرسمية للشركة لاحقاً.

موعد تلقي التظلمات

من جانبه، أوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة ستتلقى التظلمات ممن يرغب في التظلم من نتيجة الفحص للذين لم تنطبق عليهم شروط المسابقة، وذلك لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الأحد 17 مايو 2026م وحتى الخميس 21 مايو 2026م، بقطاع الموارد البشرية بديوان (2) بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وأشار إلى أن تقديم التظلم سيتم من خلال النموذج المُعد بقطاع الموارد البشرية، مع سداد مبلغ 300 جنيه لضمان الجدية، مؤكدًا أن جميع التظلمات المقدمة سيتم فحصها ودراستها وفقًا للقواعد المنظمة، مع تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد.