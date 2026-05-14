3 ميداليات.. محافظ أسيوط يشيد ببطل المحافظة بعد التألق في بطولة أفريقيا والبحر المتوسط لرفع الأثقال | صور

أعرب اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الرياضي الجديد الذي حققه ابن المحافظة البطل نور الدين محمد، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بأسيوط وعضو منتخب مصر لرفع الأثقال، بعد تتويجه بثلاث ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، اللتين أُقيمتا بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية.

وأكد محافظ أسيوط أن ما يحققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي يعكس حجم الجهود المبذولة في اكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة عبر مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب ودعم الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

وأوضح المحافظ أن اللاعب نور الدين محمد نجح في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الخطف بعد رفع 132 كجم، كما أحرز الميدالية الفضية في منافسات الكلين والنتر برفع 156 كجم، قبل أن يختتم مشاركته بحصد الميدالية الذهبية في منافسات المجموع بإجمالي 288 كجم، ضمن منافسات وزن أقل من 65 كجم.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للدعم المتواصل الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسيوط للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، والعمل المستمر على إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة بقوة وتحقيق البطولات على المستويات القارية والدولية.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذا التتويج يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية بالمشروع القومي للموهبة، ومؤكدًا استمرار تقديم جميع أوجه الدعم للأبطال الرياضيين من أبناء أسيوط، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر ومحافظة أسيوط في مختلف المحافل الرياضية.