تعاون بين محافظة أسيوط ومستقبل وطن في الخدمات والمشروعات التنموية

التقى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمود معوض نفادي، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود التنمية بالمحافظة، بحضور النائب أحمد الشناوي أمين تنظيم الحزب ، والمعتصم أحمد مدير مكتب الاتصال السياسي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عدداً من الملفات الحيوية التي تمس المواطن الأسيوطي، وفي مقدمتها ملف تحسين الخدمات الجماهيرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والحزب لسرعة حل مشكلات المواطنين.

دعم الأسر الأكثر احتياجاً

وأكد اللواء محمد علوان على أهمية دور الأحزاب السياسية كشريك أساسي في عملية البناء والتنمية، مشيداً بالدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتنفيذ المبادرات الخدمية بالقرى والمراكز.



أكد على التعاون الكامل لصالح الوطن والمواطن وضرورة التنسيق لتضافر الجهود لمجابهة أي تحديات والتغلب عليها .

ووجه المحافظ التهنئة لقيادات الحزب بالمحافظة بمناسبة تكليفهم حديثاً مثمناً الدفع بالقيادات الشابه وهو ما يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين الشباب.

وأكد محمود معوض نفادي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون والتنسيق في طرح ابرز القضايا والملفات التي تشغل المواطن الأسيوطي وان رؤية الحزب بالمحافظة تعمل على تعزيز فرص التنمية. وأضاف أن الحزب يضع كافة إمكانياته وكوادره في خدمة خطط الدولة التنموية.

من جانبه أكد احمد الشناوي أمين التنظيم ان الهيئة البرلمانية للحزب تضم 14 نائبا ستعمل ككتلة واحدة في مختلف أنحاء المحافظة وبالتعاون مع التنظيم الحزبي من أجل السعي إلى الوصول لتحقيق تطلعات المواطنين .