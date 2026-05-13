إزالة 13 حالة تعد على أراضي الدولة في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وذلك في إطار المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.

إزالة 13 حالة تعدي متنوعة

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تنفذ بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت خلال الفترة الحالية عن إزالة 13 حالة تعدي متنوعة.

وأشار إلى أن الإزالات شملت 7 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 605 متر مربع مباني، بالإضافة إلى تعديات على مساحة فدانين من الأراضي الزراعية، كما تم إزالة 3 حالات متغيرات مكانية على مساحة 280 متر مربع، فضلًا عن إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة قيراطين وسهمين.

وشدد المحافظ على أن حماية أراضي الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، إلى جانب تعاون المواطنين والالتزام بالقوانين المنظمة للبناء وعدم التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات تعدي من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والقنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة ماضية في مواجهة جميع أشكال التعدي بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، حفاظًا على المال العام وحقوق الأجيال القادمة.