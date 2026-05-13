محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف طريق الجبانات بدشلوط في ديروط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وخاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار رؤية مصر 2030.

أعمال رصف طريق الجبانات بقرية دشلوط

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال رصف طريق الجبانات بقرية دشلوط، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، مع المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وجودة التنفيذ.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الطريق يعد من الطرق المهمة التي تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين مستوى التنقل، فضلًا عن دعم جهود التنمية ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمركز.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الجاري تنفيذها ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وتواصل محافظة أسيوط تنفيذ خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز والأحياء، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين البنية الأساسية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وتستقبل غرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.