محافظ أسيوط يستقبل سفير كندا ووفد منظمة إنقاذ الطفل استعدادًا لإطلاق مشروع "مسارات"

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أولريك شانون سفير كندا لدى مصر، يرافقه وفد منظمة إنقاذ الطفل برئاسة ماتيو كابروتي، المدير القطري للمنظمة، وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و نادية محمد نائب المدير للعمليات والبرامج، وذلك في إطار زيارة رسمية للمحافظة تمهيدًا للإطلاق الرسمي لمشروع "مسارات".

ورحب محافظ أسيوط بالوفد الزائر، معربًا عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكندا، ومثمنًا الدور الذي تقوم به منظمة إنقاذ الطفل في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في محافظات صعيد مصر.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والسفارة الكندية والمنظمة، إلى جانب استعراض أهداف مشروع "مسارات" الجاري تنفيذه بمحافظتي أسيوط والمنيا بدعم من حكومة كندا – الوكالة الكندية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تمكين الفتيات والنساء، وتحسين جودة خدمات الصحة العامة والإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز دور الأسرة في دعم صحة الفتيات.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية بما يسهم في إحداث أثر تنموي ملموس ومستدام داخل المجتمعات المحلية.

وفي ختام اللقاء، تبادل محافظ أسيوط والسفير الكندي الدروع والهدايا التذكارية، والتقطت الصور التذكارية، في أجواء عكست عمق علاقات التعاون والشراكة بين الجانبين.