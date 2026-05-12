محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ضمن الموجة الـ29 للإزالات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تنفذ بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت خلال الفترة الأخيرة عن إزالة 29 حالة تعدٍ متنوعة.

وأشار إلى أن الحالات التي تم التعامل معها شملت إزالة 10 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1389 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 13 حالة متغيرات مكانية على مساحة 883 متر مربع مباني و18 قيراطًا زراعة، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تتصدى بكل حزم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد للموجة الحالية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق التام بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات حفاظًا على الموارد العامة وحقوق الأجيال القادمة.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات من خلال غرفة عمليات المحافظة والقنوات المخصصة لذلك، مؤكدًا أن حماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.