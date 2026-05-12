قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كينيا: القارة الإفريقية بحاجة لشراكات دولية لدعم التنمية
متى يسقط حق الزوج في نفي النسب؟.. مشروع قانون الأسرة للمسيحين يجيب
مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة
عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو
إعلامي: الأهلي ليس لديه أي نية لبيع أو التفريط في إمام عاشور
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ضمن الموجة الـ29 للإزالات

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تنفذ بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت خلال الفترة الأخيرة عن إزالة 29 حالة تعدٍ متنوعة.

وأشار إلى أن الحالات التي تم التعامل معها شملت إزالة 10 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 1389 متر مربع مباني، إلى جانب إزالة 13 حالة متغيرات مكانية على مساحة 883 متر مربع مباني و18 قيراطًا زراعة، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 4 قراريط.

وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة تتصدى بكل حزم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدًا أن حملات الإزالة مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد للموجة الحالية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق التام بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة، مع الاستمرار في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات حفاظًا على الموارد العامة وحقوق الأجيال القادمة.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات من خلال غرفة عمليات المحافظة والقنوات المخصصة لذلك، مؤكدًا أن حماية أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية المتغيرات المكانية الموجة الـ29 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل إستيفان روستي.. شرير السينما الذي أضحك الجمهور وأبدع بلا منافس

ذكرى إستيفان روستي.. شرير السينما الذي أضحك الجمهور رغم مآسيه

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. الفنان إبراهيم نصر

في ذكرى رحيل رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر أحد أبرز صناع الكوميديا الراقية

ذكرى رحيل المخرج فطين عبد الوهاب عراب الكوميديا

ذكرى رحيل المخرج فطين عبد الوهاب عراب الكوميديا

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد