الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة أسيوط الأهلية يستقبل وفد وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات

إيهاب عمر

استقبل الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، وفدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، برئاسة الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب الرقمي، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، ودعم مهاراتهم التكنولوجية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية الدولة المصرية نحو بناء كوادر شابة مؤهلة.

ضم الوفد كلًا من العميد مهندس أيمن عياد، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، والمستشار حسام النقيب، مستشار العلاقات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد ممدوح، مدير التدريب بفرع أسيوط، وحضر الاجتماع من الجامعة الأهلية المهندس أحمد فؤاد البارودي، مدير إدارة نظم المعلومات والتكنولوجيا.  

وأكد الدكتور محمد سيد، خلال اللقاء، أن جامعة أسيوط الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى عقد شراكات فعالة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا، ومواكب لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأضاف رئيس الجامعة أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية العنصر البشري، وأن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يعزز فرص الطلاب في التدريب والتوظيف وريادة الأعمال.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة صالح عن سعادتها بزيارة جامعة أسيوط الأهلية، مشيدة بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في بنيتها التعليمية ورؤيتها الحديثة في دعم الابتكار والتميز الأكاديمي، مؤكدة حرص معهد تكنولوجيا المعلومات على توسيع مجالات التعاون مع الجامعات المصرية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المعهد يهدف إلى بناء جسور فعالة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، من خلال برامج تدريبية نوعية تواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب والخريجين.

