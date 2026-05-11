محافظ أسيوط: انطلاق حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء تنفيذ الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب الانتهاء من إزالة المحاصيل الشتوية لعام 2026، وذلك بجميع القرى والنجوع على مستوى المحافظة، في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الإنتاج الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأكد المحافظ أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الحملة يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة حماية المحاصيل الزراعية من الآفات والقوارض التي تتسبب في خسائر اقتصادية وصحية كبيرة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأت تنفيذ أعمال الحملة ميدانيًا من خلال فرق مكافحة القوارض بالإدارات الزراعية المختلفة، حيث جرى المرور على عدد من المواقع بمركز أسيوط تحت إشراف المهندس مصطفى محمود، مدير إدارة القوارض بالمديرية، لتطعيم بؤر الإصابة الواقعة خارج الكتل السكنية وعلى جانبي الترع والمصارف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة مستمرة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، بهدف الحد من انتشار القوارض وتقليل الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية والمخزون الغذائي.

وناشد المحافظ المزارعين والمواطنين التعاون مع الجهات المختصة والالتزام بالإرشادات الفنية المعلنة، مع سرعة الإبلاغ عن أي بؤر أو تجمعات للقوارض لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح أن المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الخط الساخن (114)، وأرقام الهواتف: 0882135858 و0882135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، لضمان سرعة التعامل مع جميع البلاغات والاستجابة الفورية لها.