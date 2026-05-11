محافظ أسيوط: إزالة 40 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية ضمن الموجة الـ29

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 40 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بهدف استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت عن إزالة 26 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2150 متر مربع مباني، و4 حالات متغيرات مكانية على مساحة 190 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 7 قراريط و14 سهمًا.

وأكد المحافظ استمرار جهود المحافظة في التصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يحقق الردع ويحافظ على حقوق الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الموجة الـ29 مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تنفيذ المستهدف بدقة، بالتوازي مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن الدولة ماضية بقوة في استرداد حق الشعب والتصدي لكافة صور التعدي، بما يسهم في تحقيق الانضباط وحماية الموارد والأصول العامة.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة على الرقم 114 أو عبر أرقام غرف العمليات بالمراكز والأحياء، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.