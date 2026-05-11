محافظ أسيوط يتفقد أرض المحافظة بمصنع الغزل والنسيج بالحمراء

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، قطعة الأرض المملوكة للمحافظة بمنطقة أرض مصنع الغزل والنسيج بالحمراء التابعة لحي شرق مدينة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 36 ألف متر مربع، وذلك لبحث أفضل السبل لاستغلالها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، وأبوالعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وخلال الجولة، استعرض محافظ أسيوط الموقع وإمكاناته، مؤكدًا أهمية الاستغلال الأمثل لأصول المحافظة وتعظيم الاستفادة منها بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان، تضم في عضويتها الجهات المختصة والمعنية، لدراسة إمكانية استغلال تلك المساحات ووضع التصورات والمقترحات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية تحقق أقصى استفادة ممكنة من الموقع، بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط المحافظة للتوسع في المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في حصر واستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعظيم الاستفادة من ممتلكات الدولة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

كانت محافظة أسيوط قد وقعت بروتوكول في وقت سابق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تضمن التنازل عن قطعة أرض بمساحة 36 ألفًا و977 مترًا مربعًا لصالح المحافظة، كمقابل تحسين نظير تغيير استخدام أرض مصنع الغزل، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تغيير الاستخدام، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول.