الجيش الكويتي: التعامل مع مسيرات معادية داخل المجال الجوي للبلاد فجر اليوم
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة استكمال الكود الطبي

قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي باستاد أسيوط الرياضي
قافلة طبية لاستكمال الكود الطبي باستاد أسيوط الرياضي
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم المنظومة الرياضية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للرياضيين، من خلال تنفيذ قافلة طبية متخصصة بمقر استاد أسيوط الرياضي لاستكمال إجراءات الكود الطبي للاعبين واللاعبات بمختلف المراحل العمرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن القافلة نفذت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ووحدة الطب الرياضي، بهدف تيسير إجراءات الفحص الطبي واستيفاء متطلبات الكود الطبي، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل آمن ورسمي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا من اللاعبين واللاعبات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 440 لاعبًا ولاعبة، منهم 98 بالمستوى الثاني و342 بالمستوى الثالث، حيث تم استقبال المترددين وتسجيل بياناتهم وسحب الاستمارات اللازمة تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الفرق الطبية المتخصصة أجرت الكشف الطبي على المشاركين وفقًا للمعايير المعتمدة، بما شمل الفحوصات الأساسية للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والتأكد من جاهزيتهم البدنية لممارسة الأنشطة الرياضية دون أية مخاطر.

وأكد المحافظ أن تنظيم القافلة جاء بصورة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المترددين، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لنشر منظومة الكود الطبي داخل الهيئات الرياضية والشبابية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

