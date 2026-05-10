محافظ أسيوط: 440 لاعبًا ولاعبة يستفيدون من قافلة استكمال الكود الطبي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم المنظومة الرياضية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للرياضيين، من خلال تنفيذ قافلة طبية متخصصة بمقر استاد أسيوط الرياضي لاستكمال إجراءات الكود الطبي للاعبين واللاعبات بمختلف المراحل العمرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن القافلة نفذت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ووحدة الطب الرياضي، بهدف تيسير إجراءات الفحص الطبي واستيفاء متطلبات الكود الطبي، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الرياضيين وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل آمن ورسمي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القافلة شهدت إقبالًا ملحوظًا من اللاعبين واللاعبات، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 440 لاعبًا ولاعبة، منهم 98 بالمستوى الثاني و342 بالمستوى الثالث، حيث تم استقبال المترددين وتسجيل بياناتهم وسحب الاستمارات اللازمة تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الفرق الطبية المتخصصة أجرت الكشف الطبي على المشاركين وفقًا للمعايير المعتمدة، بما شمل الفحوصات الأساسية للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والتأكد من جاهزيتهم البدنية لممارسة الأنشطة الرياضية دون أية مخاطر.

وأكد المحافظ أن تنظيم القافلة جاء بصورة تضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المترددين، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لنشر منظومة الكود الطبي داخل الهيئات الرياضية والشبابية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.