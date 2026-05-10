وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية

تفقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أعمال التوسعات الجديدة بمدارس الشهيد محمود مساعد للتعليم الأساسي بقرية النواورة ومدرسة نجوع المعادي ومدرسة السلام للتعليم الأساسي بإدارة البداري التعليمية والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية والقضاء على تعدد الفترات بالمدارس كأحد المحاور الرئيسية التي تنتهجها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وتهيئة المدارس المخلتفة لأبنائنا الطلاب، لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة في مجال التعليم رافقه خلالها محمد صابر مساعد نائب رئيس مجلس الأمناء والآباء بالإدارة.



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم - خلال الجولة - الاعمال الجارى تنفيذها بالمبانى التوسعات الجديدة بمدارس الشهيد محمود مساعد بالنواورة ومدرسة نجوع المعادي ومدرسة السلام للتعليم الأساسي بالبدارى ،للقضاء على الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية موجها بسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ.

وأشار دسوقي إلى الاهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم بقيادة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية بكافة أركانها لافتا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية ومديري الإدارات التعليمية لإيجاد حلول عاجلة للمدارس المسائية.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها القضاء على الكثافة الطلابية داخل الفصول وهي إحدى المشكلات التي تم مواجهتها الأعوام الماضية وتغلبنا عليها ببناء مدارس جديدة حتى تسير العملية التعليمية على أكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب إلى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس والقضاء على تعدد الفترات الدراسية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا.



وأشاد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بالدعم المستمر من اللواء محمد علوان محافظ أسيوط للعملية التعليمية وبدور هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير الفرع والجهود المبذولة في التوسع في إنشاء المشروعات التعليمية والمدارس الجديدة بقرى ونجوع المحافظة ضمن خطة الهيئة السنوية ،لافتًا إلى اهمية إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا ضمن خطة الدولة.