محافظ أسيوط: تطوير محيط مسجد أبو العيون بدشلوط وتركيب بلاط الإنترلوك بالساحة الخارجية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والقرى، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير الساحات العامة والمناطق المحيطة بدور العبادة يسهم في توفير بيئة حضارية تليق بأهالي المحافظة.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد راضي، تابعت أعمال تطوير محيط مسجد أبو العيون بقرية دشلوط، والتي شملت تركيب بلاط الإنترلوك بالساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب دهان السور الخارجي، بما يساهم في تحسين الشكل العام للموقع وإبراز قيمته الدينية والتاريخية.

وقال محافظ أسيوط إن الأعمال تُنفذ تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، بقيادة المهندس عصام أحمد عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وبمتابعة المهندس أسامة عبد العزيز محمد، مدير المنطقة الشمالية، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق المحيطة بدور العبادة، باعتبارها من المواقع التي تشهد كثافة في الحركة اليومية وتجمعات كبيرة من المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء المحافظة.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمظهر الحضاري العام للمحافظة.