قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهاتريك التاريخي.. مكافأة خاصة من برشلونة لـ حمزة عبد الكريم| إيه الحكاية؟
بعد انتشار فيروس هانتا العالمي.. كل ما يجب معرفته والفئات الأكثر عرضة للإصابة
كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر
محمد بركات: حتى لو لم يُتوج الأهلي بالدوري أنا راضٍ عن عودته لشخصيته القوية
الصحة : توسعة شبكة الوحدات الصحية إلى 3825 وحدة فحص سمعي بالمحافظات
مدبولي يصل جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس “إسماعيل عمر جيله”
تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة
سوريا توقف خردل ديوب.. متهم بالضلوع في هجوم كيماوي
شيكابالا: أزمة محتملة في خط وسط الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة
تتخطى الـ40 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم السبت 9مايو 2026
سيد معوض: الدوري ما زال في الملعب للأهلي.. ولازم نكمل للنهاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 50 حالة تعد واسترداد 11 فدانًا و3380 متر مربع

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 2 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، تواصل تنفيذ حملات الإزالة المكثفة للتعامل الفوري مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة أو السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن استرداد 11 فدانا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 3380 متر مربع مباني، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون ممتلكات الدولة، باعتبارها من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة اليومية لنتائج حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء، لضمان تنفيذ المستهدف وفقًا للخطة الزمنية المقررة للموجة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة لتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

أسيوط إزالة 50 حالة تعدي أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية الموجة الـ29 لإزالة التعديات استرداد حقوق الدولة صور التعديات حملات الإزالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

وليد سليمان

أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

إمام عاشور

مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور

محمد عبد المنعم

إعارة .. مفاجأة بشأن عودة محمد عبد المنعم للأهلي

ترشيحاتنا

الاحرام

الإفتاء: يجوز الاستعداد للإحرام من المنزل أو المطار قبل السفر جوًا

الشيخ محمد رفعت رحمه الله عليه

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمد رفعت: رمز المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة

الحج

الإفتاء: لا حرج في الإحرام من جدة لمن قدم إليها جوًا أو بحرًا ولا شيء عليهم

بالصور

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد