محافظ أسيوط: إزالة 50 حالة تعد واسترداد 11 فدانًا و3380 متر مربع

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن إزالة 50 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي انطلقت في 2 مايو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، تواصل تنفيذ حملات الإزالة المكثفة للتعامل الفوري مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة أو السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن استرداد 11 فدانا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 3380 متر مربع مباني، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون ممتلكات الدولة، باعتبارها من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة.

وشدد اللواء محمد علوان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة اليومية لنتائج حملات الإزالة بجميع المراكز والأحياء، لضمان تنفيذ المستهدف وفقًا للخطة الزمنية المقررة للموجة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة لتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.