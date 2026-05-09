محافظ أسيوط: مواصلة رصف شوارع مدينة منفلوط ضمن الخطة الاستثمارية 2025-2026

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع مدينة منفلوط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، في إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز، تواصل تنفيذ ومتابعة أعمال رصف شارع مجلس المدينة القديم، الممتد من تقاطع شارع جمال عبد الناصر خلف مستشفى منفلوط المركزي وحتى تقاطع الشارع الجديد بمدينة منفلوط، حيث تم الانتهاء من وضع الطبقة النهائية للأسفلت عقب استكمال جميع مراحل التجهيز والإعداد، والتي شملت تجهيز التربة الزلطية والدك والتسوية والكشط والصنفرة ورفع نواتج الأعمال، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية والمواصفات الفنية المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الرصف الجاري تنفيذها تستهدف إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، من خلال تسهيل الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة بهذا الشريان الحيوي، خاصةً لما يمثله من أهمية في الربط بين مدخل مدينة منفلوط ومستشفى منفلوط المركزي، إلى جانب وجود عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع شركات المرافق والجهات التنفيذية المعنية، بالتعاون مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، للتأكد من جاهزية المرافق الأساسية والبنية التحتية قبل استكمال أعمال الرصف، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق الاستفادة المستدامة للمواطنين، لافتًا إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.