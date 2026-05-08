قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل انفصلا للمرة الثانية؟.. أحمد سعد: أم عيالي ليست مديرة أعمالي
المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات
الأعلى للإعلام: مطالبات من القنوات الفضائية لمد البث المباشر لتغطية نهائي الكونفدرالية الإفريقية
العيد القومي لدمياط.. وزير الأوقاف والمحافظ يفتتحان 4 مساجد جديدة
رونالدو يدخل المئوية مع 3 أندية مختلفة
مؤسس واتساب يتبرع بـ 200 مليون دولار لمستشفى إسرائيلي بالقدس
في أسبوع حافل بالتحركات.. التموين تتابع السلع والدعم وتطلق قرارات إعادة الهيكلة
وداعا لجشع المقاولين.. توفير وحدات مناسبة للشباب بالإيجار التمليكي
هل تجب إقامة الصلاة في المنزل قبل كل فرض؟.. الإفتاء تجيب
أبو العينين: لن يحل السلام إلا إذا كانت هناك حقوق للشعب الفلسطيني.. فيديو
تحرك برلماني بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
واجب مرة في العمر.. خطيب المسجد الحرام يكشف عن سلوكيات مطلوبة من الحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بجراحة منظار .. فريق طبي بجامعة أسيوط ينهي معاناة مريض هيموفيليا ​

المريض بعد إجراء الجراحة
المريض بعد إجراء الجراحة
إيهاب عمر

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام والكسور بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة بالمنظار لمريض يبلغ من العمر (١٧) عاماً، يعاني من مرض الدم الوراثي"الهيموفيليا" (Hemophilia)، جاء هذا الإنجاز الطبي تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات، وتحت إشراف الدكتور محمد الشرقاوي، رئيس قسم جراحة العظام، و الدكتور ماهر العسال، أستاذ جراحة العظام ومناظير المفاصل.

​كان مستشفى الإصابات، قد ​استقبل شاب يبلغ من العمر(١٧)، وهو يعاني من التهابات مزمنة وتضخم حاد في الغشاء المبطن لمفصل الركبة اليمنى، نتيجة نزيف متكرر وتورم داخل المفصل استمر لأكثر من عامين، مما أعاق حركته الطبيعية وأثر بشكل مباشر على جودة حياته.

​ونظراً لخصوصية الحالة الصحية للمريض وإصابته بسيولة الدم،  خضع لتحضيرات طبية مكثفة ودقيقة لتجنب حدوث نزيف أثناء الجراحة، حيث تمكن الفريق من إجراء استئصال كامل للغشاء المبطن للركبة عبر المنظار الجراحي من خلال فتحات دقيقة، مما يقلل من مخاطر المضاعفات ويسرع من عملية الاستشفاء.

​قاد الفريق الجراحي الدكتور محمد عبد الناصر عبد الفتاح، استشاري جراحة العظام ومناظير المفاصل، يعاونه كل من الطبيب أحمد محمد سيد، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عبد الرحمن الخطيب، والطبيب سامر يوسف، طبيبان مقيمان بالقسم، ​بمشاركة فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم و الدكتورة فاطمة عبد العال، مشرف التخدير بمستشفى الإصابات، ضم كل من الدكتور جورج مجدي، مدرس بالقسم، والطبيب أحمد عبد النعيم، مدرس مساعد بالقسم، والطبيب عماد بهجت، طبيب مقيم بالقسم، ومن هيئة التمريض.


وقد ​أعلن الفريق الطبي عن نجاح العملية بشكل كامل ومغادرة المريض لغرفة العمليات بحالة مستقرة، حيث لوحظ تحسن فوري في مستوى الألم وتراجع التورم، مع البدء في استعادة حركة المفصل تدريجياً، وتم وضع برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي دقيق للمريض لضمان عودته لممارسة حياته الطبيعية بشكل كامل.

فريق طبي قسم جراحة العظام مستشفى الإصابات والطوارئ أسيوط عملية جراحية دقيقة مرض الدم الوراثي المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

انتشار فيروس هانتا

عودة العمل من المنزل والعزل.. هل يكرر فيروس هانتا سيناريو الأزمة العالمية؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

علم هولندا

بعد إلقاء قنبلة حارقة على مقر حزب في لاهاي.. رئيس وزراء هولندا: لن نُرهب

بركان

انفجار بركاني في إندونيسيا يحول السماء إلى سحابة رماد

ترامب

تظهر في عيد الاستقلال.. ترامب يكشف مفاجأة بشأن هدية قطر الثمينة

بالصور

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فحص 3594 رأس ماشية ضد البروسيلا و 3274 ضد السل البقري بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وكيل تموين الشرقية يتابع انتظام توريد الأقماح بمركزي تجميع أبوكبير و الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ضبط 45 طنا و9 آلاف لتر مواد بترولية وتحرير 3306 محاضر ضد المخالفين بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد