الإشراف العام
محافظات

محافظ أسيوط: علاج 4118 رأس ماشية مجانا خلال أسبوع

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم وتنمية الثروة الحيوانية وتقديم أوجه الرعاية البيطرية للمربين بمختلف القرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن القوافل البيطرية المجانية أصبحت أحد أهم أدوات الوصول المباشر للمربين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، اختتمت أسبوعًا مكثفًا من القوافل البيطرية المجانية، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة لمصر EU-ZIRA3A الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وبالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، حيث نجحت القوافل في تقديم خدمات علاجية وإرشادية متكاملة لعدد 4 آلاف و118 رأس ماشية خلال أسبوع واحد، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم صغار المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل جابت عددًا من القرى والمراكز خلال الفترة من الأحد 3 مايو وحتى الخميس 7 مايو 2026، حيث بدأت أعمالها بقرية الحوطا الغربية بمركز ديروط، ثم انتقلت إلى قرية الخوالد بمركز ساحل سليم، تلتها قرية الشيخ عتمان بمركز البداري، ثم قرية الدوير بمركز صدفا، وصولًا إلى قرية بني حسين بمركز أسيوط، والتي شهدت تنفيذ آخر قوافل الأسبوع، وتم خلالها تقديم خدمات علاجية وإرشادية لـ595 رأس ماشية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل على توسيع نطاق القوافل البيطرية والوصول بالخدمات إلى القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في الحفاظ على صحة الحيوانات وتحسين الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الوعي لدى المربين، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز استقرار الأسر الريفية.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تواصل تقديم الدعم الكامل للقطاع الزراعي والبيطري، لافتًا إلى أن استمرار تنظيم القوافل البيطرية المجانية يعكس حرص أجهزة المحافظة على التواجد الميداني وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين، خاصة بالقرى والنجوع، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويحسن مستوى المعيشة للمربين والأسر الريفية.

