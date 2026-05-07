مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

لقي عامل مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عمال على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع علاء ف. شوقي، 35 عامًا، متأثرًا بإصابته،

فيما أصيب 8 آخرون بإصابات متفرقة، وهم، وزياد م. ك، 14 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات، ومصطفى ع. ع، 40 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وشاهين أ. ص، 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وأحمد ص. ز، 36 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد س. ع، 20 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وبلال ع. م، 58 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد م. ع، 32 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، واخر مجهول الاسم والهوية، 17 عامًا.



وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.