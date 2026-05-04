حوادث

حكاية جريمة صادمة بدأت بخلاف على الميراث وانتهت بقرار الإعدام في أسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

في أحد منازل مدينة البداري بمحافظة أسيوط، كانت الحياة تسير بشكل طبيعي ظاهريًا، لكن خلف الأبواب المغلقة كانت هناك خلافات تتصاعد يومًا بعد يوم بسبب الميراث، حتى تحولت إلى بركان صامت ينتظر لحظة الانفجار. لم يكن أحد من الجيران أو المحيطين يتوقع أن تلك الخلافات ستنتهي بجريمة قتل مكتملة الأركان، وان يتفق الشقيق مع الزوجة على قتل شقيقه ويحاك لها سيناريو لإخفائها وكأنها حادث عرضي.

 
البداية كانت مع خلافات عائلية حول الميراث، حيث أبدى المجني عليه " محمد " رغبته في منح عمه نصف شركة أعلاف كانت ضمن تركة والده. هذا القرار لم يلق قبولًا لدى شقيقيه وزوجته، الذين اعتبرا الأمر تفريطًا في حقهم، لتتحول تلك الخلافات إلى حالة من الغضب المكتوم، ثم إلى نية مبيتة للتخلص منه نهائيًا.

اتفاق على إنهاء حياة المجني عليه


ومع مرور الوقت، لم يعد الأمر مجرد خلاف عابر، بل بدأ التفكير الجاد في إنهاء حياة " محمد " المجني عليه. اجتمع المتهمون الثلاثة — الزوجة، وشقيقي الزوج، وبدأوا في وضع خطة محكمة لتنفيذ الجريمة دون إثارة الشبهات. كانت الفكرة قائمة على قتل المجني عليه بطريقة لا تثير الشك، ثم إظهار الأمر وكأنه حادث عرضي.


وضع المنوم في الطعام 


وفي سبيل تنفيذ مخططهم، قام الشقيق الثالث " الذي توفي لاحقًا أثناء سير التحقيقات بإحضار أقراص منومة، وسلمها إلى الزوجة، التي كان دورها محوريًا في تنفيذ المرحلة الأولى من الجريمة. انتظرت اللحظة المناسبة، وفي إحدى الليالي، أعدت وجبة العشاء لزوجها، لكنها لم تكن وجبة عادية، بل كانت محملة بجرعة منوم كافية لإفقاده القدرة على المقاومة.

تناول المجني عليه طعامه كالمعتاد، دون أن يدرك أن تلك الليلة ستكون الأخيرة في حياته. ومع مرور الوقت، بدأت آثار المنوم تظهر عليه تدريجيًا، حتى دخل في نوم عميق فاقدًا لأي قدرة على الدفاع عن نفسه.


نجاح المرحلة الأولى من الجريمة

 
في تلك اللحظة، تواصلت الزوجة مع الشقيقان، لتعلمهم أن المرحلة الأولى من الخطة قد نجحت. حضر الشقيقان إلى المنزل، وصعدا بهدوء إلى غرفة نوم شقيقهما المجني عليه، حيث كان يرقد بلا حراك. لم تكن هناك أي مقاومة، ولا صرخات، فقط أنفاس تتلاشى تدريجيًا.
أحكم المتهمون قبضتهم على الضحية، واستخدموا قطعة قماش «ملفحة» لكتم أنفاسه، واستمروا في ذلك حتى تأكدوا من مفارقته الحياة. لحظة قاسية تحولت فيها روابط الدم والزواج إلى أداة قتل، دون أي رحمة أو تردد.


مسرح حادث مزيف

لكن الجريمة لم تنته عند هذا الحد، بل بدأت مرحلة أخرى لا تقل قسوة، وهي إخفاء معالم الجريمة. حمل المتهمون الجثمان، وقاموا بتجريده من ملابسه، ثم نقلوه إلى الطابق العلوي من المنزل، حيث أدخلوه إلى دورة المياه، ووضعوه داخل حوض الاستحمام «البانيو».


إيهام الجميع بأنه حادث عرضي 


ولإحكام السيناريو، ادعوا أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي بسبب عطل في سخان المياه، في محاولة لإقناع الجميع بأن ما حدث مجرد حادث عرضي. وبالفعل، لم تُثر الواقعة في بدايتها أي شكوك، وتم التعامل معها على هذا الأساس.
تم استخراج تصريح الدفن، ووارى الجثمان الثرى، وانتهت القصة ظاهريًا، بينما الحقيقة دُفنت معه.


تحول مفاجئ بعد 289 يوما 

مرت الأيام، ثم الشهور، حتى وصل عددها إلى 289 يومًا، قبل أن يظهر تطور غير متوقع. ورد بلاغ جديد إلى مركز شرطة البداري يشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، ما دفع الجهات الأمنية إلى إعادة فتح الملف من جديد.


مباحث البداري تكشف الحقيقة 

بدأت التحريات بقيادة الرائد مروان محمد جمال، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البداري، حيث تم فحص كافة التفاصيل من البداية، ومراجعة أقوال الشهود والظروف المحيطة بالواقعة. ومع التعمق في التحقيقات، بدأت الصورة الحقيقية تتكشف تدريجيًا.


أكدت التحريات أن الوفاة لم تكن نتيجة صعق كهربائي كما ادّعى المتهمون، بل كانت جريمة قتل عمد تم التخطيط لها مسبقًا. كما توصلت التحريات إلى تورط كل من شقيق المجني عليه وزوجته، بالاشتراك مع شقيق آخر توفي خلال التحقيقات.


وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات، انهارت رواية الحادث العرضي، وظهرت الحقيقة كاملة أمام جهات التحقيق. باشرت النيابة العامة التحقيقات بشكل موسع، وأصدرت قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسيوط.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الوسيلة المناسبة، حيث استخدموا مادة منومة لشل مقاومته، ثم قاموا بخنقه حتى الموت، في جريمة اتسمت بسبق الإصرار والترصد.


كما أكدت التحقيقات أن المتهمين حاولوا تضليل العدالة بإخفاء معالم الجريمة، وتصويرها على أنها حادث صعق كهربائي، إلا أن التحريات الدقيقة كشفت مخططهم بالكامل.


وأمام محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وبأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي. نظرت القضية بكامل تفاصيلها، واستمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، واطلعت على الأدلة والتقارير والتحريات، حتى انتهت إلى قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي، وبعد التصديق عاقبتهم المحكمة بالإعدام شنقًا.

