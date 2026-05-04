ألمانيا تعتزم التعاون مع مصر في تحويل المخلفات إلى طاقة

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض ( IFAT Munich 2026) بمدينة ميونيخ الألمانية.

المعرض يُعد الأكبر والأهم عالميا في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، والحلول البيئية المستدامة، وتقنيات البيئة ويعقد المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.

صاحب الدكتورة منال عوض في الفعاليات ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وتأتي مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة بفعاليات المعرض في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الدائري، الذى يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي، بالإضافة إلى دعم جهود جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي و نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات .

ويستقطب المعرض أكثر من 3000 شركة عارضة، ويستقطب أكثر من 140,000 متخصص وزائر من أكثر من 170 دولة لكبرى الشركات العالمية وصناع القرار والمؤسسات الدولية، لاستعراض أحدث الحلول في إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، واستغلال الموارد.

كما شارك في فعاليات الافتتاح كل من روزوال مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه والاقتصاد الدائري التنافسي ، كارستن شنايدر الوزير الاتحادي للبيئة وحماية الطبيعة وحماية المناخ والسلامة النووية، وعدد من الوزراء الأوروبيين، وبمشاركة كبرى الشركات العاملة فى مجال المخلفات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، أجنحة معرض IFAT ميونيخ ، والذي يتضمن أحدث الابتكارات والحلول والتقنيات البيئية العالمية الرائدة من رواد الصناعة والخبراء، والتي تسعى لتقديم حلولاً لجميع التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا البيئية، من أجل بناء مستقبل مستدام.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في المعرض عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات العالمية، لبحث فرص التعاون في تطوير منظومة المخلفات الصلبة، والتوسع في مشروعات إعادة التدوير، وتطبيق حلول تحويل المخلفات إلى طاقة، ودعم الاقتصاد الدائري، وجذب الاستثمارات في القطاع البيئي.

كما تترأس الدكتورة منال عوض جلسة رفيعة المستوى بعنوان: "إدارة المخلفات والحمأة في مصر: مسارات نحو استعادة الموارد والاقتصاد الدائري"، حيث تستعرض خلالها استراتيجية الدولة المصرية، وأبرز المشروعات الجارية، والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين، وتؤكد هذه المشاركة مكانة كمركز إقليمي في قطاع إدارة المخلفات والاقتصاد الدائري، لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض تهدف إلى تعزيز التواصل مع كبري الشركات الدولية للبحث والإطلاع على أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، وعرض جهود مصر في تنفيذ قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠، والترويج للفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة مثل تدوير البلاستيك وإدارة المخلفات البلدية وتحويل المخلفات إلى طاقة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الدولة علي تشجيع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات علي المستوي المحلي والدولي للدخول في المنظومة الجديدة للمخلفات.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض الدولي بميونيخ في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والمخلفات والبنية التحتية IWWI 2026، والمقرر عقده في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2026، ليصبح منصة إقليمية ودولية تجمع الحكومات والشركات العالمية والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات في قطاع المخلفات والاقتصاد الدائري.