انحراف عربة قطار داخل محطة أسوان دون تأثير على حركة التشغيل

شهدت محطة سكة حديد أسوان، اليوم، خروج عربة من قطار روسي عن القضبان وانقلابها داخل حوش المحطة أثناء تنفيذ أعمال المناورة، دون تسجيل أي تأثير على حركة القطارات أو الركاب.

ووقعت الحادثة داخل منطقة الحوش المخصصة لأعمال التخزين والمناورة، بعيدًا عن خطوط سير قطارات الركاب، حيث انحرفت العربة عن مسارها ما أدى إلى انقلابها، وسط استنفار فوري من العاملين بالمحطة.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الصيانة والطوارئ، مدعومة بالأوناش، لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء الموقف وضمان استمرار التشغيل بشكل طبيعي بحسب مصادر لصدى البلد.

فحص موقع الحادث

في السياق ذاته، تواصل الفرق الفنية فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه، مع مراجعة حالة القضبان والتحويلات داخل الحوش، للتأكد من سلامة البنية التحتية وعدم تأثر حركة القطارات على خطوط الصعيد.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الواقعة لم تسفر عن إصابات أو تعطيل في حركة القطارات، وجارٍ استكمال الفحص الفني لتحديد الأسباب.