المواجهة تشتعل | واشنطن : إيران أطلقت صواريخ كروز على سفننا .. ودمرنا 6 زوارق

أكد أميرال عسكري أمريكي لوكالة رويترز أن إيران أطلقت في وقت سابق صواريخ كروز باتجاه سفن تجارية وعسكرية أمريكية في منطقة مضيق هرمز.

هجوم إيراني ضد القوات الأمريكية

وأضاف: "دمرت الولايات المتحدة 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت التدخل". كما نصح القوات الإيرانية بشدة بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت شركة فلايت رادار، تعليق الرحلات الجوية في الإمارات وتحويل الطائرات المتجهة إليها، بعد أن أعلن وزارة الدفاع في البلاد عن رصدها أربعة صواريخ كروز أُطلقت من إيران.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم "الإثنين"، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الأجواء الإماراتية، مؤكدة أنه تم اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أضرار.