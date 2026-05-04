ضبط وإحضار المالك الثاني لمدرسة هابي لاند بعد فيديو التحرش

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بضبط وإحضار المالك الثاني لـ مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل عقب تداول فيديو التحرش بالتلاميذ.

وأسفرت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية عن أن المالك الثاني "ص. م" رجل أعمال كان يعلم بالواقعة بعدما أخبره بها بعض الإداريين لكنهم قرروا إخفاءها وعدم معاقبة المتهم .

واستمع فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية لأقوال الأطفال الضحايا الذي توجه ذويهم بهم إلى النيابة العامة وعددهم ٤ أطفال.

وقال ذوو الأطفال في التحقيقات أنهم انتابتهم حالة من الصدمة فور مشاهدة مقطع الفيديو وتداوله مرفقا باسم مدرسة أبناءهم ما دفعهم للتحدث معهم بهدوء مع طمأنتهم للإفصاح عما إذا كانوا تعرضوا لأي من تلك التصرفات.

وأضافت أسر الأطفال أن الصدمة الثانية كانت باكتشاف تعرض أطفالهم لمثل ما حدث في مقطع الفيديو من اقتراب المتهم منهم بدرجة كبيرة وأنهم كانوا يخشون إخبار أهاليهم بذلك فيما كان بعضهم لم يدرك أن ما يحدث معه خاطئا لذلك قرر الأهالي الاتجاه فورا إلى النيابة العامة للإبلاغ ما تعرض له أبناءهم

واستمعت النيابة أيضا لأقوال لمسؤوليين من الإدارة التعليمية والمدرسة حول الواقعة، حيث أدلى كل من مدير الإدارة التعليمية و مديرة المدرسة والاخصائي الاجتماعى بأقوالهم مؤكدين عدم علمهم بأي من الوقائع المتهم بها المدير وذكروا أنه يدعي أ. ف رجل أعمال وأنه شريك بأسهم في ملكية المدرسة وكان يتواجد بها بشكل دائم بصفته أحد الملاك.

وعن مقطع الفيديو نفى جميع مسؤولي المدرسة سابقة علمهم به أو بأي من أفعال المتهم مع التلاميذ.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدد الضحايا وصل حتى الآن ٤ أطفال من بينهم التلميذة في مقطع الفيديو المتداول، وتبين أن أسر الأطفال الثلاثة الآخرين فور تداول المقطع تحدثوا مع أطفالهم الذين فجروا مفاجأة بتعرضهم لذات الأفعال من المدير فتوجه ذويهم إلى النيابة لاتهامه بالتحرش بأبناءهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة.

أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى عرضه على النيابة العامة.