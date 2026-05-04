بعد الهجوم الإيراني .. تعليق الرحلات الجوية وتحويل مسارها من الإمارات

أعلنت شركة فلايت رادار، يوم الاثنين تعليق الرحلات الجوية في الإمارات وتحويل الطائرات المتجهة إليها، بعد أن أعلن وزارة الدفاع في البلاد عن رصدها أربعة صواريخ كروز أُطلقت من إيران.

هجوم إيراني ضد الإمارات

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم "الإثنين"، رصد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الأجواء الإماراتية، مؤكدة أنه تم اعتراض ثلاثة منها بنجاح فوق المياه الإقليمية، فيما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون تسجيل أضرار.