جنازة رسمية لـ هاني شاكر | التماس خاص من الموسيقيين لـ الرئيس السيسي

طالبت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بتقديم جنازة رسمية وشعبية للفنان هاني شاكر، تليق باسمه وتاريخه و مشواره الفني وتاريخه العظيم.

وكتبت الفنانة نادية مصطفى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالي: بعد عزاء الرئاسة المصرية أتقدم بكل الاحترام والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الالتماس النابع من قلوب محبي الفنان الكبير هاني شاكر وجمهوره في مصر والوطن العربي".

وأضافت: "أن تُقام جنازة رسمية وشعبية تليق باسمه وتاريخه، فهو لم يكن مجرد مطرب بل كان رمزاً من رموز الفن الراقي وصوتاً صادقاً عبّر عن وجدان أجيال طويلة، لقد قدّم طوال مسيرته تاريخاً مشرفاً من الفن الحقيقي وكان دائماً واجهة حضارية مشرفة لمصر يحمل اسمها وفنها إلى كل أنحاء الوطن العربي بكل فخر واعتزاز".

وتابعت: "إيماناً بقيمة هذا الرمز الكبير فإن تكريمه بجنازة رسمية وشعبية هو أقل تقدير لما قدّمه من عطاء وإبداع، وسيكون رسالة وفاء من الدولة المصرية لكل من خدم فنها ورفع اسمها عالياً".