ديني

مفهوم الرجعة وكيفية تنفيذها شرعاً.. أمينة الفتوى توضح

عبد الرحمن محمد

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول معنى الرجعة وكيفية حدوثها، موضحة أن الرجعة هي إعادة الزوج لزوجته إلى عصمته بعد وقوع الطلاق، سواء كان طلاقًا رجعيًا أو طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بعد انتهاء العدة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأثنين، أن الرجعة في الطلاق الرجعي تتم دون حاجة لإذن الزوجة أو رضاها، طالما أنها في العدة، ويمكن أن تكون باللفظ، مثل قوله للزوجة: "راجعتك إلى عصمتي"، أو بالفعل كالإقدام على مقدمات العلاقة الزوجية.

وأضافت أن الرجعة يمكن توثيقها رسميًا أمام المأذون بعد وقوع الطلاق، لضمان إثباتها، مشيرة إلى أن أي وسيلة صريحة أو ضمنية تُظهر نية الزوج في المراجعة تُعتبر صحيحة شرعًا، سواء بالقول أو بالفعل، ما دام ذلك ضمن ضوابط الشريعة، وهدفها الحفاظ على حقوق الزوجة وتنظيم العلاقة الزوجية بعد الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى.

في سياق آخر أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما يجب فعله إذا أراد الزوج مراجعة زوجته بعد انقضاء عدتها، موضحة أن المسألة تختلف بحسب نوع الطلاق السابق.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ، اليوم الأثنين، أنه إذا كان الطلاق الأول أو الثاني وانتهت العدة، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، ويجوز للزوج مراجعة زوجته، ولكن يشترط لذلك موافقتها وإذنها، بالإضافة إلى عقد ومهر جديدين، أي كأنه زواج جديد من البداية.

وأضافت أن الزوج لا يحق له مراجعة الزوجة بعد انتهاء العدة دون رضاها، أما إذا كان الطلاق لم تنتهِ فيه العدة، فهو طلاق رجعي، وهنا يجوز له المراجعة دون الحاجة لإذن أو رضا الزوجة، لأن العدة لم تنقضِ بعد.

وأكدت أن عملية الرجوع بعد انتهاء العدة تتم بإتمام العقد والمهر وموافقة الزوجة، مشيرة إلى أن الشرع وضع هذه الضوابط حفاظًا على حقوق الطرفين وتنظيم العلاقات الزوجية، موضحة أن هذا الأسلوب يحفظ كرامة الزوجة ويضمن رضاها في المراجعة.

