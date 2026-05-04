دعوة مصرية لكبرى المؤسسات العالمية لـ إدارة الموارد المائية وتوطين التكنولوجيا بالدولة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من اللقاءات مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال المياه في فعاليات معرض ومؤتمر IFAT Munich 2026 المنعقد بمدينة ميونيخ الألمانية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مجالات التعاون المقترحة بين الوزارة وهذه الشركات والمؤسسات في مجالات الإدارة الذكية للمياه، وتحلية المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل محطات الرفع، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مشروعات المياه، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه داخل مصر. كما تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات طويلة الأمد لدعم تنفيذ المشروعات المائية في مصر.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة إلى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لمشاركة ممثليها في فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، والمزمع عقده في شهر أكتوبر ٢٠٢٦، باعتباره منصة دولية رائدة للحوار حول قضايا المياه، وبما يعزز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وإثراء المناقشات المقررة خلال فعاليات الأسبوع.

كما توجه بالدعوة إلى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية للمشاركة في "المعرض والمؤتمر الدولي للمياه والصرف الصحي والطاقة"، والمزمع عقده بالقاهرة في شهر أكتوبر ٢٠٢٦، بالتزامن مع انعقاد "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي يتم تنظيمه من خلال مجموعة "إكسبوتك الدولية الألمانية"، التي تُعد المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالمعارض الدولية على مستوى العالم، ومن بينها معرض ومؤتمر IFAT.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، بما ينعكس على تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتوجه مستقبلًا للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

معرض ومؤتمر IFAT Munich يُعد من أكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجالات إدارة المياه، ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتقنيات البيئية والاستدامة.