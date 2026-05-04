انقلاب عربة بقطار أسوان–القاهرة الروسي دون خسائر فى الأرواح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن كثب تداعيات حادث انقلاب العربة الأخيرة من القطار رقم 187 الروسى المتجه من محطة أسوان إلى القاهرة، وذلك فى إطار الحرص على سرعة التعامل مع الحادث وضمان سلامة الركاب.

وأكد المحافظ أنه تم إخلاء القطار بالكامل دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، فيما أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص فقط، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، مع استقرار حالتهم الصحية.

ووجّه محافظ أسوان بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لرفع العربة المنقلبة من على شريط السكة الحديد ، مكلفًا نائبه الدكتور أسامة رزق بالإشراف الميدانى المباشر على أعمال الرفع والتعامل الفورى مع آثار الحادث، لضمان عودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع استمرار المتابعة اللحظية حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة انتظام حركة التشغيل.