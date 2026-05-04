ماذا يحدث للجسم عند تناول البنجر

يعد البنجر من اكثر الخضروات المفيدة للصحة والمناعة ويساعد في حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض ويعرف في بعض البلاد باسم الشمندر.

وقدم موقعmedanta اهم فوائد البنجر الصحية.

ضغط الدم

علاج طبيعي و يحتوي الشمندر على النترات التي توسع الأوعية الدموية وهذا لا يعزز الدورة الدموية فحسب، بل يخفض ضغط الدم بطريقة طبيعية أيضاً.

تحسين القدرة على التحمل وقوة التمرين

شرب عصير البنجر يوميًا قبل التمرين يمكن أن يساعدك على الاستمرار لفترة أطول أثناء التمرين والشعور بتعب أقل.

مساعدة الكبد وتنظيف الجسم وتساعد البيتالينات ومضادات الأكسدة الموجودة في البنجر الكبد على تنظيف الجسم من السموم.

تقليل الالتهاب

يمكن للمركبات الموجودة في البنجر أن تقلل من التهاب الجسم بأكمله وتساعد في تخفيف الانزعاج طويل الأمد الناجم عن الأمراض المستمرة.

ادعم صحة قلبك

تلعب العناصر الغذائية الموجودة في البنجر دورًا في تحسين تدفق الدم كما أنها تخفض مستويات الكوليسترول تدريجيًا وتساعد على تحسين صحة القلب.

حافظي على إشراقة البشرة

قاومي علامات الشيخوخة ويحتوي البنجر على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، والتي تعمل على الحفاظ على بشرتك متألقة وشابة.

التحكم في الوزن

البنجر غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية فهو يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم في وزنك.