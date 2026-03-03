قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
بالصور

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

رنا عصمت

يُعد البنجر غنيًا بالنترات التي تُحسّن صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الالتهابات.

فوائد البنجر الصحية    

1- خفض ضغط الددم:
يساعد عصير الشمندر على خفض ضغط الددم، إذ يحتوي الشمندر على مركبات النيترات والتي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيد النترات الذي يوسع الشرايين وإرخائها وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.


2- منح البشرة نضارة فائقة
يعمل عصير الشمندر على تنقية الدم من الشوائب والسموم، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.

3- تحسين الهضم
نظراً لغنى عصير الشمندر بالألياف، فإن تناوله يساعد على تنظيم عمليات الهضم وتحسينها، كما يساعد على مكافحة الإمساك.


4- الحماية من فقر الدم
مكافحة الأنيميا ومنع الإصـ ـابة بفقر الددم.
تعزيز عمليات تجدد خلايا الددم.
كما أن فيتامين سي الموجود في عصير الشمندر يعمل بشكل طبيعي على تعزيز امتصاص الحديد بشكل مثالي.

5- تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات يحتوي عصير الشمندر على البيتاين الذي يعتبر أحد المواد الهامة لخفض مستويات الهرموسيستين في الجسم بشكل طبيعي، فارتفاع مستويات الهوموسيستين في الجسم يتسبب بالعديد من المشاكل الصحية لجهاز الدوران.

6- الحفاظ على وزن صحي
يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهـون، لذا يعتبر خياراً مثالياً كنوع من العصائر التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصاً.

7- مكافحة السرطان
يكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة المتواجدة فيه، والمدعوة بالبيتالينات.


وهذا النوع من مضادات الأكسدة بشكل خاص يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السـرطانية، كما يعتقد الباحثون أن البيتالينات تعمل على البحث في داخل الجسم على كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها.

8- حماية وتحصين الكبد
إذا أصبح الكبد لديك منهكاً ومرهقاً جداً، فإن هذا قد يؤدي للإصابة بتشمع أو تليف الكبد، وهذا بسبب الممارسات التي قد تتعب كبدك.

9- مصدر جيد لفيتامين سي وللبوتاسيوم يعتبر عصير الشمندر مصدراً جيداً لفيتامين سي، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من تأثير الشوارد الحرة الضـارة.

 كما يساعد فيتامين سي في عصير الشمندر على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة تسريع التئام الجروح تحسين امتصاص الحديد ويعتبر عصير الشمندر غنياً بالبوتاسيوم الذي يعتبر ضرورياً لعمل العضلات والأعصاب في الجسم، لذا ينصح بتناول الشمندر للحصول على كفايتك من البوتاسيوم.

المصدر بولد سكاى

