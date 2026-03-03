الأوقاف تقدم 20 طنًا من لحوم الأوقاف دعمًا لبنك الطعام المصري خلال رمضان

خصصت وزارة الأوقاف ٢٠ طنًا من لحوم الأوقاف لدعم أنشطة بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بما يسهم في تعزيز جهود التكافل المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

يأتي هذا التعاون ضمن مشروعات البر وصكوك الإطعام والأضاحي التي تنفذها الوزارة بصفة منتظمة، بما يعزز الشراكات الوطنية الفاعلة، ويكفل وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، على أن تُسلَّم الكميات المعتمدة إلى المفوض الذي تُحدده المؤسسة وفق الإجراءات المنظمة.

ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات المشتركة، وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ دعمًا للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم.

في سياق آخر واصلت فعاليات مبادرة توزيع (1000) كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

تأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به المؤسستان، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم.

باشر أعمال التوزيع الشيخ أحمد جمال الدين، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة الشيخ أحمد حسن، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب، والشيخ أحمد عبدالهادي، إمام المسجد؛ حيث جرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواء من الانضباط والاحترام.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.