وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
ديني

الأوقاف تقدم 20 طنًا من لحوم الأوقاف دعمًا لبنك الطعام المصري خلال رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

خصصت وزارة الأوقاف ٢٠ طنًا من لحوم الأوقاف لدعم أنشطة بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان  ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٦م، بما يسهم في تعزيز جهود التكافل المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

يأتي هذا التعاون ضمن مشروعات البر وصكوك الإطعام والأضاحي التي تنفذها الوزارة بصفة منتظمة، بما يعزز الشراكات الوطنية الفاعلة، ويكفل وصول الدعم إلى مستحقيه في مختلف المحافظات، على أن تُسلَّم الكميات المعتمدة إلى المفوض الذي تُحدده المؤسسة وفق الإجراءات المنظمة.

ويعكس هذا الإجراء حرص الوزارة على تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات المشتركة، وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ دعمًا للأسر الأولى بالرعاية خلال الشهر الكريم.

في سياق آخر واصلت فعاليات مبادرة توزيع (1000) كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، وتحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف.

تأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي والإنساني الذي تضطلع به المؤسستان، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية، وترسيخًا لقيم التكافل والتراحم.

باشر أعمال التوزيع الشيخ أحمد جمال الدين، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، بمشاركة الشيخ أحمد حسن، مدير إدارة أوقاف السيدة زينب، والشيخ أحمد عبدالهادي، إمام المسجد؛ حيث جرى تنظيم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل بين وزارة الأوقاف وبيت الزكاة والصدقات المصري، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في أجواء من الانضباط والاحترام.

وأكد القائمون على المبادرة استمرار العمل خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، بما يعكس رؤية الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء الوطن.

