توك شو| استقرار الطقس.. ومقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي.. الحكومة تعلن قرارات استثنائية بخصوص الأسعار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بـ إلغاء الرحلات من وإلى كل من تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 5 مارس بالنظر للوضع الأمني ​​في الوجهات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار قوي في محافظة أصفهان وسط إيران.

فيما ذكر موقع “واللا” العبري، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، القول إن سلاح الجو يصعد من هجماته ضد منصات الصواريخ الثابتة والمتحركة في إيران.

شبورة مائية ونشاط للرياح.. حالة الطقس في مصر خلال الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الستة أيام المقبلة، بداية من اليوم، الثلاثاء 3 مارس 2026، وحتى الأحد 8 مارس 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا، مع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد خلال الفترة المشار إليها تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري نحو 21 درجة مئوية، وسط أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار.

وفي المقابل، تستمر الأجواء شديدة البرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية، ما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل.

إعلام إسرائيلي: مسيرة اخترقت أجواء القدس ومحيطها

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيليا قال إن مسيرة اخترقت أجواء القدس ومحيطها، وأن هناك إطلاق نار من الجانب اللبناني باتجاه مواقع في شمال إسرائيل.

ووجهت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نداءً عاجلا لجميع موظفيها وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

ومنذ قليل؛ أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط.



وأضاف أن ستارمر لم يظهر قدرا كافيا من التعاون مع الولايات المتحدة، وعززنا علاقاتنا بشكل كبير مع عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تخزن كميات كبيرة من الأسلحة عالية الجودة في دول أخرى، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأشار ترامب إلى أن الإمدادات من هذه الأسلحة أصبحت غير محدودة تقريبا، ويمكن خوض الحروب إلى الأبد وبنجاح كبير باستخدام هذه الإمدادات فقط، لأنها أفضل من أفضل أسلحة الدول الأخرى.

إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الإيراني أعلن مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان جنوبي البلاد.

في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير المعنيين بالطوارئ وأسرهم بمغادرة الأردن والعراق والبحرين وقطر والكويت.

ومنذ قليل، وجهت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة نداءً عاجلا لجميع موظفيها وأفراد أسرهم بالبقاء في منازلهم أو بالقرب منها حتى إشعار آخر.

فيما أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت عن إغلاق السفارة حتى إشعار آخر وإلغاء المواعيد العادية والطارئة.

"صباح البلد" يرصد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 |فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 3 مارس 2026، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، مع استمرار الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ثم يميل للدفء نهارًا، في حين أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلاً، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 10 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 9 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 9 والعظمى 19

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 10 والعظمى 20

كفر الشيخ: الصغرى 8 والعظمى 19

مصادر إسرائيلية: الجيش يعتزم إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "مصادر إسرائيلية"، أن الجيش يعتزم مواصلة إخلاء خط القرى الأول والثاني في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

كانت إسرائيل قد شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسئول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وأضاف نتنياهو لشبكة فوكس نيوز: "لقد بدأوا بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي"، بأن صاروخا يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال صباح اليوم، الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

كانت إسرائيل قد شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسئول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وعسقلان وأسدود بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.



وأوضحت القناة أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الضفة الغربية وسماع أصوات انفجارات ضخمة.

الخارجية الإيرانية: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تصل إلى حد الإبادة الجماعية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا.

في سياق آخر؛ أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 289 شخصًا إلى المستشفيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة الصحة القول إنه من بين الذين تلقوا العلاج، 19 حالة متوسطة، و258 حالة جيدة وتلقى ثمانية أشخاص العلاج من الخوف، وخضع أربعة آخرون لفحوصات طبية أو يخضعون لها حاليًا.

السعودية تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن السعودية تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض.

الحصانة الدبلوماسية للمباني والموظفين ملزمة حتى في حالات النزاع المسلح

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "السعودية"، أن الحصانة الدبلوماسية للمباني والموظفين ملزمة حتى في حالات النزاع المسلح.

السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن المملكة العربية السعودية أكدت أن الحصانة الدبلوماسية للمباني والموظفين ملزمة حتى في حالات النزاع المسلح.



كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن السعودية أكدت حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها بما فيها خيار الرد.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا.

في سياق آخر؛ أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 289 شخصًا إلى المستشفيات نتيجة الهجمات الإيرانية.

مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها

قال الدكتور مصطفى مدبولي: “إننا نتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مصر بصورة مستمرة، وعملنا منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك”.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تؤدي إلى تحقيق أهداف أي طرف، وأن مصر تتأثر بكل عواقب هذه الحرب على كل المعطيات.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحرب الإيرانية لها تداعيات على كل العالم وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحرب.

الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أنه حالة استمرار الحرب الحالية لفترة طويلة قد يكون للدولة بعض القرارات الاستثنائية بخصوص الأسعار، لكن حتى الآن لا يوجد ارتفاع في أي سلعة، والدولة لن تسمع بالممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن الجميع يتابع سعر البرميل النفط الذي ارتفع لـ 84 دولارا، بعد أن كان في حدود 60 دولارا، أي أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد النفطية، وأن الدولة تتابع ما يحدث، وأنه في حالة استمرار الأمر سيكون هناك بعض القرارات الاستثنائية بخصوص أسعار السلع.

وقال مدبولي: “لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية، والظرف الحالي استثنائي، وفي حالة توقف الحرب ستعود الأمور لـ وضعها الطبيعي واستقرارها”.

المالية: لدينا تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية: “لدينا تأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية”، مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة تم الاستقرار عليها، والمؤشرات إيجابية.

وأوضح كجوك أن الدولة خلال الموازنة تقوم بعلم احتياطيات بالموازنة، وأن هذا البند يتم استخدامه بعد موافقة الحكومة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بأمان واستقرار ملحوظين، مشيرًا إلى أن التنوع الكبير في الأسواق المالية يجعل مقارنة البورصة المصرية مع غيرها تعكس الصورة الإيجابية لمصر.

مؤشرات مطمئنة للأسواق

وذكر كجوك أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبشر بالاستقرار، مؤكداً أن كل المؤشرات تؤكد أن الوضع تحت السيطرة، وأن الأسواق تسير في مسار إيجابي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التحديات.