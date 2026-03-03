"صباح البلد" يرصد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 |فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة يتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية، مع استمرار الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر، ثم يميل للدفء نهارًا، في حين أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلاً، مع احتمالية تكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 10 والعظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 9 والعظمى 20

6 أكتوبر: الصغرى 9 والعظمى 19

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: الصغرى 10 والعظمى 20

كفر الشيخ: الصغرى 8 والعظمى 19

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 19

جنوب سيناء:

سانت كاترين: الصغرى 2 والعظمى 11

شرم الشيخ: الصغرى 14 والعظمى 23

الصعيد:

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 25

الأقصر: الصغرى 9 والعظمى 25