قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البانيه 230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-3-2026

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-3-2026 أسعار الدواجن اليوم وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء في ووصل سعر الكيلو إلي 100 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.

 كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها. 

كما ارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 105 جنيه وتصل للمستهلك 120 جنيهًا. 

واستقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا. 

سعر كيلو البانيه 

كما ارتفع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 230 جنيه في بعض المحلات وسعر الأوراك من 90 لـ 110 جنيهات وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها وسعر زوج الحمام 190 جنيهًا. 

أسعار البيض 

وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها. 

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا. 

كما وصلت سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

 أسعار الكتاكيت 

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 25 و35 جنيها. الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات. الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات. كتكوت فيومي 9 جنيهات بط مسكوفي 25 جنيهاً بط مولر 25 جنيهاً بط بيور 20 جنيهاً سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

سعر الفراخ سعر البانيه كيلو البانيه الدواجن اليوم سعر الكيلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

ترشيحاتنا

نيزك فضائي

سباق مع الزمن في الفضاء.. اصطدام محتمل بالقمر عام 2032| إيه الحكاية

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة 1500 جنيه

سحابة المشروم

"سحابة المشروم" تثير الذعر.. هل حدثت انفجارات نووية في إيران؟

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. تطوير منطقة كوبري «أبو طبل» ضمن الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟
هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي
جزر محشي بالتمر هندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد