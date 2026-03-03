خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

في شهر رمضان تزداد مسؤوليات المطبخ، ومع وجود التهاب المفاصل الروماتويدي قد تشعرين أن المهام اليومية أصبحت أكثر إرهاقًا، لكن ببعض التعديلات البسيطة يمكنكِ تقليل الضغط على مفاصلكِ والاستمتاع بالشهر براحة أكبر.





اجعلي الطهي أسهل وأقل إجهادًا..





-استخدمي قدر الضغط أو الطباخ البطيء، فقط ضعي المكونات واتركي الجهاز يقوم بالمهمة بدلًا منكِ، لتخفيف المجهود على اليدين والمعصمين.





-في الأيام التي تشعرين فيها بتحسن، حضّري أكثر من وجبة دفعة واحدة وخزّنيها في الثلاجة أو الفريزر. بهذه الطريقة سيكون لديكِ طعام جاهز في الأيام التي يشتد فيها الألم.





-علّقي الأواني والمقالي والأدوات كثيرة الاستخدام على الحائط بدلًا من وضعها في خزائن منخفضة، لتجنب الانحناء المتكرر الذي يضغط على الظهر و الركبتين.





-اقتني مضربًا كهربائيًا خفيف الوزن لتسهيل الخفق والخلط، فالحركات المتكررة قد تزيد من التهاب المفاصل الصغيرة في اليد.

-ضعي خطة بديلة ليومكِ الصعب احتفظي بخيارات صحية جاهزة أو نصف جاهزة يمكن تحضيرها بسرعة إذا لم تتمكني من الوقوف طويلًا في المطبخ.





المصدر ديلي ميرور