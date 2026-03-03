قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
بالصور

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان
رنا عصمت

في  شهر رمضان تزداد مسؤوليات المطبخ، ومع وجود التهاب المفاصل الروماتويدي قد تشعرين أن المهام اليومية أصبحت أكثر إرهاقًا، لكن ببعض التعديلات البسيطة يمكنكِ تقليل الضغط على مفاصلكِ والاستمتاع بالشهر براحة أكبر.


 

اجعلي الطهي أسهل وأقل إجهادًا..


 

-استخدمي قدر الضغط أو الطباخ البطيء، فقط ضعي المكونات واتركي الجهاز يقوم بالمهمة بدلًا منكِ، لتخفيف المجهود على اليدين والمعصمين.


 

-في الأيام التي تشعرين فيها بتحسن، حضّري أكثر من وجبة دفعة واحدة وخزّنيها في الثلاجة أو الفريزر. بهذه الطريقة سيكون لديكِ طعام جاهز في الأيام التي يشتد فيها الألم.


 

-علّقي الأواني والمقالي والأدوات كثيرة الاستخدام على الحائط بدلًا من وضعها في خزائن منخفضة، لتجنب الانحناء المتكرر الذي يضغط على الظهر و الركبتين.


 

-اقتني مضربًا كهربائيًا خفيف الوزن لتسهيل الخفق والخلط، فالحركات المتكررة قد تزيد من التهاب المفاصل الصغيرة في اليد.

-ضعي خطة بديلة ليومكِ الصعب احتفظي بخيارات صحية جاهزة أو نصف جاهزة يمكن تحضيرها بسرعة إذا لم تتمكني من الوقوف طويلًا في المطبخ.


 

المصدر ديلي ميرور

نصائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي في المطبخ فى رمضان التهاب المفاصل التهاب المفاصل الروماتويدي مرضي التهاب المفاصل

